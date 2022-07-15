Новости от штаба гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Верхоянском улусе

Собранную гуманитарную помощь в столице региона для пострадавших от паводка жителей Верхоянского района отправят самолетом 15 июля, об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил руководитель землячества Верхоянского района республики Гаврил Чемоханов.

«Было собрано девять мешков вещей для взрослых, четыре теплых вещей, 13 мешков детской одежды, три мешка обуви, четыре коробки подгузников, семь коробок детского питания, 12 матрасов и 12 подушек, 100 комплектов постельного белья. Все вещи будут отправлены в пятницу, сбор помощи продолжается», — сказал он.

Как пояснил Гаврил Чемаханов, 1 мешок равняется от 100 до 200 литров.

Отмечается, что сбор помощи работает в Якутске по адресу Курашова 24 кабинет 405 — любой желающий может принести вещи, обувь, медикаменты, продукты. Особенно ждут детское питание.

«На месте работают волонтеры российского красного креста, волонтеры Якутии, волонтеры- медики. Они ежедневно по 5-6 человек принимают и сортируют вещи» , — добавила волонтер Алена Кычкина.

Остальные габаритные вещи (бытовые приборы, утеплители и другие) принимаются на базе, информацию нужно уточнять у руководителя землячества Верхоянского района республики Гаврила Чемоханова по телефону 8 (914) 294-82-01.

Сообщается, что 15-16 июля пройдут акции по сбору продуктов для пострадавших в магазинах «Айгуль» (16 июля) и Розтор (15 июля).