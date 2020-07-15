Новости, которые ждали все любители бокса Якутии

Якутские боксеры готовятся к чемпионату ДФО, Василий Егоров находится в Москве на сборах, еще два спортсмена тренируются в составе молодежной сборной России в Красноармейске, сообщает «Спорт Якутии».

Федерация бокса России скорректировала дату проведения чемпионата России. Смотр лучших боксеров страны перенесен на 27 ноября – 6 декабря. Правда, с местом проведения турнира в федерации еще не определились.

Также на днях стали известны сроки проведения отборочных чемпионатов в федеральных округах. Чемпионат Дальнего Востока в этом году предварительно состоится в городе Улан-Удэ в конце сентября и начале октября. Его дата была передвинута еще на месяц вперед.

Сборная Якутии

Как сообщил источник «Спорту Якутии», сборная команда Республики Саха (Якутия) планирует выступить на зональном чемпионате в столице Бурятии полным составом. В эти дни команда проводит первый этап учебно-тренировочных сборов, в них принимает участие порядка десяти спортсменов. Если вначале боксеры занимались удаленно, то теперь они могут тренироваться вместе, постоять наконец-таки в парах и отрабатывать различные комбинации, проводить спарринги между собой.

Но на первом этапе сборов в уклон больше задан на функциональную подготовку. Это кроссы на различные дистанции, работа на скакалках, упражнения с камнями и т.д. Основная задача занятий спокойная подводка спортивной формы к предстоящим стартам. Впереди – еще два этапа УТС, соответственно.

Молодежная сборная России

Также «Спорту Якутии» стало известно, что в составе молодежной сборной команды России к учебно-тренировочным сборам привлечены два якутских боксера Талбан Егоров и Ян Алексеев. Тренировки лучших боксеров страны среди 19-22 лет проходят в подмосковном Красноармейске.

Мужская сборная России

Что касается основной мужской сборной России, то наш Василий Егоров с прошлой недели проводит сборы на подмосковной базе «Озеро Круглое» вместе с остальными членами команды России. Начался сбор со сдачи боксерами и специалистами тестов на COVID-19. Результаты у всех оказались отрицательными. Затем боксеры прошли углубленное медицинское обследование и приступили к тренировкам.

Первое тренировочное мероприятие после отмены самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, продлится до 20 июля. На этом этапе подготовки спортсмены только втягиваются в работу после длительной паузы.

Уже известны дальнейшие планы мужской сборной России. Команда под руководством главного тренера Виктора Фархутдинова с 20 июля планирует отправиться на сбор в Киргизию. В состав команды по предварительным данным войдут 32 боксера. С большой долей вероятности можно предположить, что в этом списке будет и Василий Егоров. Ученик заслуженного тренера России Артура Пахомова намерен отобраться на Олимпийские игры в Токио.