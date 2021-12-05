Новости коронавируса в Якутии

❗️⚡️На 05.12.2021 г. выявлено 255 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 104 случая,

— Мирнинский район — 21 случай,

— Алданский, Нерюнгринский районы по 18 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 14 случаев,

— Хангаласский район – 12 случаев,

— Ленский район – 9 случаев,

— Нюрбинский район — 8 случаев,

— Намский, Олекминский, Таттинский районы по 7 случаев,

— Амгинский, Сунтарский районы по 6 случаев,

— Вилюйский, Томпонский районы по 4 случая,

— Оленекский район – 3 случая,

— Верхневилюйский район – 2 случая,

— Горный, Момский, Оймяконский, Усть-Алданский, Усть-Янский районы по 1 случаю.

🦠За сутки лабораториями республики проведено 4 575 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 739 852 тестов.

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