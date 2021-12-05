Коронавирус
Новости коронавируса в Якутии
❗️⚡️На 05.12.2021 г. выявлено 255 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 104 случая,
— Мирнинский район — 21 случай,
— Алданский, Нерюнгринский районы по 18 случаев,
— Мегино-Кангаласский район – 14 случаев,
— Хангаласский район – 12 случаев,
— Ленский район – 9 случаев,
— Нюрбинский район — 8 случаев,
— Намский, Олекминский, Таттинский районы по 7 случаев,
— Амгинский, Сунтарский районы по 6 случаев,
— Вилюйский, Томпонский районы по 4 случая,
— Оленекский район – 3 случая,
— Верхневилюйский район – 2 случая,
— Горный, Момский, Оймяконский, Усть-Алданский, Усть-Янский районы по 1 случаю.
🦠За сутки лабораториями республики проведено 4 575 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 739 852 тестов.
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