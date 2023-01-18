18.01.2023
21:43
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Происшествия

Новости из Светлого, где перемерз водопровод

Новости из Светлого, где сегодня из-за замерзшего трубопровода люди начали топить снег в вёдрах:

— Восстановление обещают закончить до полуночи 18 января, осталось отогреть 20 метров трубы из 300 замёрзших;

— Газовая котельная посёлка запитана по второй технологической ветке водовода и работает в штатном режиме, так что тепло в домах не пропадёт!

Водой снабжают две водовозки, а также предоставлено более 3,5 тысяч литров бутилированной воды.

Источник: тгк @almaznyikrai

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