18.01.2023
21:43
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Происшествия
Новости из Светлого, где перемерз водопровод
Новости из Светлого, где сегодня из-за замерзшего трубопровода люди начали топить снег в вёдрах:
— Восстановление обещают закончить до полуночи 18 января, осталось отогреть 20 метров трубы из 300 замёрзших;
— Газовая котельная посёлка запитана по второй технологической ветке водовода и работает в штатном режиме, так что тепло в домах не пропадёт!
Водой снабжают две водовозки, а также предоставлено более 3,5 тысяч литров бутилированной воды.
Источник: тгк @almaznyikrai
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