Новости из Светлого, где перемерз водопровод

Новости из Светлого, где сегодня из-за замерзшего трубопровода люди начали топить снег в вёдрах:

— Восстановление обещают закончить до полуночи 18 января, осталось отогреть 20 метров трубы из 300 замёрзших;

— Газовая котельная посёлка запитана по второй технологической ветке водовода и работает в штатном режиме, так что тепло в домах не пропадёт!

Водой снабжают две водовозки, а также предоставлено более 3,5 тысяч литров бутилированной воды.