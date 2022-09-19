Видеофакт: в пруду Якутска выживает уточка, не улетевшая на юг

Горожане сообщают, что в водоёме около дома по улице Каландаришвили, 40/1 уже несколько дней выживает не улетающая одичавшая утка, которую подкармливают хлебом жители дома . Жители просят заинтересованные органы (департамент биоресурсов, зоопарк) отловить её, пока она не досталась собакам или недобрым людям.

Фото: Алексей Пудов Источник: Алексей Пудов

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