19.09.2022
22:21
248

Природа

Видеофакт: в пруду Якутска выживает уточка, не улетевшая на юг

утка

Горожане сообщают, что в водоёме около дома по улице Каландаришвили, 40/1 уже несколько дней выживает не улетающая одичавшая утка, которую подкармливают хлебом жители дома . Жители просят заинтересованные органы (департамент биоресурсов, зоопарк) отловить её, пока она не досталась собакам или недобрым людям.

Фото: Алексей Пудов
Источник: Алексей Пудов

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх