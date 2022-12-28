Новости ЦРБ: Завершен капремонт поликлиники в Серебряном Бору

В Нерюнгринском районе успешно выполняются мероприятия национального проекта – Региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия)». В рамках этой работы в декабре 2022 года завершился капитальный ремонт поликлиники в поселке Серебряный Бор.

Региональная программа модернизации была утверждена 15 декабря 2020 года указом №1564 главы Якутии Айсена Николаева. Приказ Министерства здравоохранения Якутии (министр Лена Афанасьева) «О предоставлении целевых субсидий в рамках региональной программы» был подписан 18 февраля 2021 года. В этом документе подробно расписано проведение конкретных мероприятий в учреждениях здравоохранения и определены параметры целевого субсидирования на их исполнение, в том числе в Нерюнгринском районе. Речь в программе идет о малых населенных пунктах Якутии с численностью жителей менее 50 тысяч человек. Это рабочие поселки и поселки городского типа, в том числе Чульман и Серебряный Бор. Главная цель программы модернизации – обеспечение доступности медицинской помощи для жителей небольших населенных пунктов для обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи.

Для того, чтобы быть включенными в региональную программу модернизации, специалисты Нерюнгринской ЦРБ своевременно подготовили паспорта каждого из учреждений здравоохранения.

«Все наши предложения удалось включить в региональную программу, благодаря чему в этом году была проведена масштабная работа в больницах и поликлиниках поселков Чульман и Серебряный Бор. Целевая субсидия Минздрава для поликлиники в поселке Серебряный Бор составила 6 млн рублей», — рассказал главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Алексей Яворский.

По учреждениям здравоохранения поселка Серебряный Бор программа была рассчитана на два года. В 2021 году был выполнен капитальный ремонт стационара. В 2022 году полностью выполнен капитальный ремонт поликлиники в поселке.

Поликлиника Серебряного Бора представляет собой одноэтажное кирпичное здание 1984 года постройки, площадью 436,6 квадратных метров. В течение мигнувшего года здесь были полностью заменены все инженерные системы и коммуникации, системы водоснабжения и канализации, электроснабжение, системы теплоснабжения. Заново выполнена внутренняя отделка помещений и входные группы. В ходе работ заменены на новые раковины и унитазы, розетки и выключатели, произведена покраска стен, установлены подвесные потолки, линолеум на пол, плитка на стены, и многое другое. Выполнены работы по фасаду здания и многие другие строительные работы, которые выполнил местный подрядчик – нерюнгринская строительная компания. Все применяемые материалы – современные, они имеют специальные медицинские сертификаты и предназначены именно для оснащения учреждений здравоохранения.

«Поликлинику в поселке Серебряный Бор посещают и дети и взрослые. Жителей поселка принимают терапевт, хирург, стоматолог, гинеколог, педиатр. Работают перевязочный, смотровой и процедурный кабинеты, регистратура и гардероб. В новом году планируем разместить здесь же аптечный пункт», – рассказал главный врач Нерюнгринской ЦРБ Алексей Яворский.

Проведенные работы позволили привести здание и все помещения поликлиники в полное соответствие современным санитарно-эпидемиологическим нормам Роспотребнадзора и требованиям противопожарной безопасности. Сейчас проводится так называемое брендирование объекта – оформление идентификационной системы учреждения: логотипа, цветов, шрифтов, иллюстраций, графических элементов на всех табличках и указателях поликлиники.

«Капитальный ремонт поликлиники Серебряного Бора выполнен точно в срок, как и планировалось – в декабре 2022 года. Сегодня мы можем констатировать, что реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения осуществлена нами практически досрочно. Впереди еще очень большая работа. Как отметил в своем недавнем Послании депутатам Ил Тумэна глава Якутии Айсен Николаев, в 2023 году будут реконструированы три здания Нерюнгринской ЦРБ — женская консультация, блок «Б» больничного комплекса, кожно-венерологический диспансер. Реконструкция этих объектов существенно повлияет на качество здравоохранения в нашем районе», — отметил главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Алексей Яворский.