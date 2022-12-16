Новости ЦРБ: В Улах-Аан откроется новая врачебная амбулатория

Новости ЦРБ. В селе Улах-Аан Хангаласского района к открытию готовится новая врачебная амбулатория.

Установка модульной конструкции началась в конце октября и к 1 декабря полностью завершилась. Стоимость амбулатории составила порядка 10 миллионов рублей. Финансирование поступило по программе модернизации первичного звена Нацпроекта «Здравоохранение».

«Новая амбулатория важный социальный объект. В первую очередь, потому что более 1000 жителей отдаленного села смогут получать здесь своевременную первичную медико-санитарную помощь в условиях, соответствующих современным медицинским требованиям, — отмечает главный врач Хангаласской райбольницы Артур Протодьяконов.

Врачебная амбулатория представляет одноэтажное здание общей площадью 144 кв. метра с кабинетами для приема пациентов, а также с дневным стационаром, процедурной, прививочной, отдельной котельной и стерилизационной. Сейчас идут работы по оснащению врачебной амбулатории необходимым медоборудованием и мебелью. Отметим и то, что медицинское учреждение полностью укомплектовано специалистами. Так, помимо врача, прием пациентов будут вести фельдшер и акушерка, и при необходимости из райбольницы выезжать узкие специалисты.