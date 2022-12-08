Новости ЦРБ: В Таттинском улусе продолжается строительство новой поликлиники

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей Нацпроекта «Здравоохранение», в текущем году продолжается строительство нового корпуса поликлиники Таттинской райбольницы в с. Ытык-Кюель на 200 посещений в смену

Как сообщила главный врач Таттинской ЦРБ Сардана Кононова, на сегодняшний день полностью завершены работы по штукатурке стен и утеплению объекта. Также на 90% завершены работы по установке насосной станции и противопожарной емкости, проложены кабели электроснабжения, 80% работ проведено по установке наружных тепловых и канализационных сетей, и 70% по установке вентиляции. Открытие новой больницы планируется в IV квартале 2023 года.

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы лечебных учреждений и решения проблемы дефицита медицинских кадров