Новости ЦРБ: В Сунтарском районе начинает строиться ФАП в селе Агдары

Возведение сразу нескольких медицинских объектов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения начнется в этом году в Сунтарском районе.

Первый – это ФАП в селе Агдары, который придет на смену старой постройке советских времен. Все необходимое для начала строительства есть.

— Новый фельдшерско-акушерский пункт будет возведен из быстровозводимых модулей, которые уже получены. Работы по графику начнутся в июне, а уже в августе ФАП должен быть сдан, — рассказывает заместитель главного врача Сунтарской ЦРБ Нюргустана Тимофеева.

Еще один новый объект появится в селе Эльгяй – это врачебная амбулатория с дневным стационаром на 10 коек.

Идет отгрузка материалов для ФАП села Агдары

— Для района это очень важная стройка. Дело в том, что село Эльгяй, так же, как и еще ряд населенных пунктов, находится на противоположном берегу реки Вилюй, и в пору ледохода или ледостава они оказываются отрезаны от районного центра. Поэтому врачебная амбулатория строится как наша опорная больница, которая сможет оказывать жителям близлежащих сел весь объем необходимой первичной помощи. Для удобства здесь также предусмотрены кабинет УЗИ и стоматологический кабинет, — сказала Нюргустана Тимофеева.

Возведение амбулатории начнется осенью. Завершить работы строители планируют в следующем году.

Стоит заметить, что благодаря программе модернизации в районе постепенно обновляются и другие объекты. Так, в прошлом году в строй была введена врачебная амбулатория в селе Усун-Кюель.