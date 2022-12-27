27.12.2022
17:42
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Красота & Здоровье

Новости ЦРБ: Новый рентген-аппарат установлен в Булунской больнице

Новый рентгеновский аппарат установлен в Булунской ЦРБ Якутии по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение».

Современный аппарат делает снимки высокого качества, и врач может детально рассмотреть исследуемую зону, что значительно снижает вероятность диагностических ошибок. Благодаря цифровым технологиям рентгеновские изображения сохраняются в единой информационной сети, и в случае необходимости специалист может дистанционно проконсультироваться с коллегами.

«Приобретение современного цифрового аппарата позволяет улучшить качество и доступность медицинской помощи.  Преимуществом нового оборудования является высокое разрешение снимков и меньшая лучевая нагрузка на пациента, — рассказывает главный врач ЦРБ Алла Андреева. 

Нацпроект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами, строительство новых больниц, приобретение медицинского оборудования.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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