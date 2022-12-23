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Новости ЦРБ: Эвено-Бытантайская больница получила цифровое оборудование
В больнице обновился парк медицинского оборудования. Среди новинок – рентгенаппарат и маммограф.
Тяжелая диагностическая техника поступила благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение.
— Мы получили в этом году цифровой аппарат для флюорографии и маммограф. Работа на новом оборудовании повысит диагностику заболеваний, снимки и результаты также будут сохраняться в архивах, что улучшит динамическое наблюдение пациентов. Из-за территориальной отдаленности, нам в первую очередь необходимо было оборудование такого класса, рассказал главный врач Эвено-Бытантайской больницы Анатолий Баишев.
Маммография используется для быстрого и точного выявления заболеваний молочных желез, рентгенаппарат позволит проводить диагностику болезней легких, грудного отдела позвоночника и ребер.
Эвено-Бытантайская больница обслуживает более 2,5 тысяч жителей района.
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