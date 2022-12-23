Новости ЦРБ: Эвено-Бытантайская больница получила цифровое оборудование

⁣В больнице обновился парк медицинского оборудования. Среди новинок – рентгенаппарат и маммограф.

⁣Тяжелая диагностическая техника поступила благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение.

— Мы получили в этом году цифровой аппарат для флюорографии и маммограф. Работа на новом оборудовании повысит диагностику заболеваний, снимки и результаты также будут сохраняться в архивах, что улучшит динамическое наблюдение пациентов. Из-за территориальной отдаленности, нам в первую очередь необходимо было оборудование такого класса, рассказал главный врач Эвено-Бытантайской больницы Анатолий Баишев.

⁣Маммография используется для быстрого и точного выявления заболеваний молочных желез, рентгенаппарат позволит проводить диагностику болезней легких, грудного отдела позвоночника и ребер.

⁣Эвено-Бытантайская больница обслуживает более 2,5 тысяч жителей района.

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