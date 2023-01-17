Новости ЦРБ: Детская поликлиника станет ещё красивее

Успешное окончание капитального ремонта детской поликлиники в городе Нерюнгри два года назад стало первым крупным пунктом исполнения перечня мероприятий «Стратегии развития здравоохранения Нерюнгринского района». Стратегия была разработана по поручению главы Якутии Айсена Николаева специалистами Нерюнгринской центральной районной больницы (главный врач Алексей Яворский). Сегодня эти мероприятия продолжаются на объектах «женская консультация», «кожно-венерологический диспансер» и блок «Б» лечебного корпуса на больничном комплексе.

Будучи сданным в эксплуатацию в 1991 году, здание детской поликлиники не ремонтировалось со дня своего строительства. Капитальный ремонт продолжался в течение полутора лет, и был успешно завершен в намеченные сроки. При этом поликлиника ни на минуту не прекращала работу: будучи разделенными на условные блоки «А» и «Б», все её помещения ремонтировались поочередно.

«Когда решением полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, детская поликлиника была включена в план социально-экономического развития Дальнего Востока, у нас появилась возможность серьезно её перестроить. Появилось федеральное финансирование, мы серьезно отрабатывали вопросы с подрядчиками, а Минздрав принимал решение о выделении дополнительных средств из бюджета республики для оснащения новым оборудованием, современной мебелью», — рассказал глава Якутии Айсен Николаев во время одного из визитов в Нерюнгри.

Капитальный ремонт детской поликлиники проходил не просто. Здание было построено в 1991 году с нарушениями санитарных норм и правил. Поэтому и само здание, и отдельные его помещения пришлось полностью приводить в соответствие с современными требованиями.

По результатам ремонта в детской поликлинике появились зоны пребывания для детей и родителей, пандусы, комната матери и ребенка, открытая регистратура, кафетерий. Здание стало ярким и современным, все четыре этажа выполнены в тематике времен года. Для разделения потоков условно больных и условно здоровых пациентов предусмотрены два отдельных входа на первом этаже.

В 2023 году наступил новый этап реконструкции детской поликлиники в Нерюнгри. Эта работа планировалась давно, но на ее реализацию не было средств. Сегодня проблема финансирования решена. Нерюнгринская ЦРБ получила целевую субсидию Минздрава Якутии (министр – Лена Афанасьева) в размере 42 млн рублей на окончание всех работ по реконструкции детской поликлиники в городе Нерюнгри.

«На данном этапе продолжения реконструкции детской поликлиники будет осуществлен капитальный ремонт подвала. Там будут расположены хозяйственные и складские помещения, бытовые комнаты для медицинского персонала, туалеты, кабинеты заведующих хозяйств. Также произойдет капитальный ремонт кровли. Будут реализованы другие проектные решения – по блоку детской стоматологии, кабинету аллерголога-иммунолога. ФГДС, кабинета лечебной физкультуры. Предстоит достаточно большой объем работы в детской поликлинике. Благодаря выделенному финансированию, эта работа уже начата», — сообщил главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Алексей Яворский.

Также продолжается очень объемная и достаточно затратная работа по благоустройству большой территории вокруг детской поликлиники.

«Мы выражаем большую и искреннюю благодарность нашим социальным партнерам — ООО «Сахаресурс» и генеральному директору предприятия Максиму Леонидовичу Переведенцеву. Предприятие «Сахаресурс» работает в дорожно-строительной отрасли нашего района. Оно взяло на себя большой объем затрат на благоустройству территории около детской поликлиники. «Сахарерсурс» выполняет асфальтирование, прокладывают тротуарные дорожки, заменяют канализационные люки, канализационные стоки, строят на территории детскую площадку, ставят мусорные контейнеры, освещение и многое другое. Вместе с Максимом Леонидовичем Переведенцевым и коллективом предприятия мы надеемся, что в День зашиты детей 1 июня эта работа будет успешно окончена, благодаря чему обновленное здание детской поликлиники приобретет современный красивый облик не только внутри, но и снаружи», — рассказал Алексей Яворский.