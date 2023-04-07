07.04.2023
11:54
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Красота & Здоровье

Новости ЦРБ: Бережливые технологии планируют внедрить в Кобяйской больнице

Технологии бережливого здравоохранения вскоре должны появиться в Кобяйской ЦРБ. Это поможет сделать работу лечебной организации эффективнее.

— В рамках коллегии Минздрава РС(Я), которая состоялась на минувшей неделе, нас познакомили с лучшими практиками, которые уже действуют в республике. Мы побывали в Якутской горбольнице №3,  где главный врач Светлана Давыдова рассказали о результатах внедрения бережливых технологий, в частности по перераспределению потоков пациентов. Это очень хорошая практика данной больницы и нам тоже хотелось бы ее внедрить, — сказала главный врач Кобяйской ЦРБ Диана Варфоломеева.

Опираясь на опыте Якутской горбольницы №3, в поселке Сангар планируют оптимизировать работу амбулаторной службы на поликлиническом уровне, и прежде всего, терапевтической и педиатрической служб. В частности, перераспределить функциональные обязанности между врачом, фельдшером и медсестрой, а также перестроить работу колл-центра и пр.

— Мы должны сделать все, чтобы очереди в медицине исчезли вообще и бережливые технологии этому способствуют, — сказала Диана Варфоломеева.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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