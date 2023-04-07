Новости ЦРБ: Бережливые технологии планируют внедрить в Кобяйской больнице

Технологии бережливого здравоохранения вскоре должны появиться в Кобяйской ЦРБ. Это поможет сделать работу лечебной организации эффективнее.

— В рамках коллегии Минздрава РС(Я), которая состоялась на минувшей неделе, нас познакомили с лучшими практиками, которые уже действуют в республике. Мы побывали в Якутской горбольнице №3, где главный врач Светлана Давыдова рассказали о результатах внедрения бережливых технологий, в частности по перераспределению потоков пациентов. Это очень хорошая практика данной больницы и нам тоже хотелось бы ее внедрить, — сказала главный врач Кобяйской ЦРБ Диана Варфоломеева.

Опираясь на опыте Якутской горбольницы №3, в поселке Сангар планируют оптимизировать работу амбулаторной службы на поликлиническом уровне, и прежде всего, терапевтической и педиатрической служб. В частности, перераспределить функциональные обязанности между врачом, фельдшером и медсестрой, а также перестроить работу колл-центра и пр.

— Мы должны сделать все, чтобы очереди в медицине исчезли вообще и бережливые технологии этому способствуют, — сказала Диана Варфоломеева.