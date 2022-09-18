Новость про назначение Борбуева – фейк

По соцсетям и мессенджерам распространяется информация о том, что партийный функционер «Единой России» из Верхневилюйска Спиридон БОРБУЕВ будет назначен первым заместителем главы администрации Мегино-Кангаласского улуса. В ватсап-группах его поздравляют с новым назначением, чиновник пока отмалчивается.

Новость, конечно, странная. Борбуев даже в родном Верхневилюйском улусе пока что не дослужился до статуса замглавы. Он подвизается в статусе начальника улусного образования, что не бог весть какой статус.

Как сообщили SakhaLife в команде вновь избранного главы Мегино-Кангаласского улуса, новость про Борбуева – фейк. Первым заместителем Дмитрия ТИХОНОВА, который завтра выходит на работу, будет назначен местный, из Мегино-Кангаласского улуса.