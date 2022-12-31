Новоселье в Новый год: ЖДЯ построили два жилых дома в Томмоте

30 декабря настоящий новогодний подарок подарили томмотцам железнодорожники. Они построили и сдали в эксплуатацию два жилых дома в городе Томмоте в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Алданском районе.



Один из домов на 24 квартиры построен в мкр Алексеевск по ул. Лесная,д.2, а второй в городе Томмоте по адресу 40 лет Октября на 33 квартиры.

Торжественная церемония передачи ключей от новых квартир состоялась с участием мэра города Томмота Александра Самарского и начальника службы капитального строительства Николая Катаева.



Все новоселы традиционно получили от Акционерной компании «Железные дороги Якутии» памятные подарки.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» выступает в качестве застройщика с начала реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Алданском районе.



По информации Николая Катаева с 2019 года по сегодняшний день АО «АК «ЖДЯ» построила и сдала Дирекции жилищного строительства Якутии 13 домов в Алданском районе, в том числе в Алдане — 3 жилых дома и еще один 48-квартирник по ул. Дивизионной, 24, подходит к сдаче в январе-феврале 2023 года, в Томмоте — 9 жилых домов и один – в с. Якокит.

Он отметил, ежегодно компания сдает по 10-15 тысяч квадратных метров жилья, при этом большой упор делается на повышение качества строительно-монтажных работ.