Новорожденный Союз славянских общин Якутии засыпали вопросами

Сегодня, 2 августа об этом сообщил в соцсети Алексей ЧЕРТКОВ, избранный председателем вновь созданного союза. Он известный писатель, исследователь и генеральный директор «СахаМедиа».

— Знаменательное событие в жизни наших братских организаций — впервые мы договорились объединиться в один Союз, выработали консолидированную позицию по ключевым вопросам, избрали председателя. Благодарю вас, уважаемые коллеги! Сделаем нашу жизнь достойной и уверенной на благо жителей много национального народа республики, — пишет Алексей Чертков.

Впервые за годы существования в республике русских национально-культурных организаций состоялось их объединение в «Союз славянских Общин Якутии». Знаковое событие состоялось благодаря взвешенной позиции руководителей этих организаций, выработавших единую платформу совместной работы по решению важнейших вопросов развития республики.

В откровенной дискуссии были выявлены болевые точки, сдерживающие развитие национальных языков, культуры народов республики. Прозвучала озабоченность лидеров русских национально-культурных объединений кадровым дефицитом грамотных управленцев из числа представителей славянских народов в сферах образования, культуры, здравоохранения, муниципального менеджмента.

«Союз славянских общественных национально-культурных объединений – важный шаг к консолидации той части общества, которая стремится к сохранению своей самобытности, языка, культуры, традиций. Особенностью нового союза является ее позитивный настрой на развитие сотрудничества с другими национальными объединениями как в республике, так и за ее пределами, конструктивный диалог с властью, решение конкретных проблем членов наших общин. Мы должны ответственно отнестись к современным вызовам, высказывать свою консолидированную позицию по отношению к искажению российской истории, бороться за сохранение величайшего культурного наследия славянских народов, делиться многовековым опытом добрососедства с северными народами, быть включены в процессы евразийской интеграции», — сказал Алексей Чертков, избранный председателем Союза.

«Союз славянских Общин Якутии» — объединение юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия).

В учредительном собрании Союза приняли участие: Анатолий Добрянцев — председатель ОО РС(Я) «Потомки государевых ямщиков», Ирина Стрекаловская, «Потомки государевых ямщиков»; Александр Канин — председатель ОО Якутского окружного казачьего общества «Якутский реестровый казачий полк», Александр Козырь — атаман Якутской республиканской ОО «Якутский казачий полк», Мирослава Пигур -заместитель председателя ОО «Русское раздолье», Валентина Гаганова — член ОО «Русское раздолье»; Александр Подголов — председатель ОО «Русская Община РС(Я)», Игорь Чикачев — представитель ОО «Русскоустинцы по сохранению своей культурно-этнографической самобытности РС(Я)», Валентина Шиманская — председатель Польского общественного объединения «Полония» РС(Я)», Алексей Чертков — председатель Общественного совета Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), сообщается на сайте «Сахамедиа».

Френды ньюсмейкера по-разному отреагировали на новость. Одни интересуются, зачем создавать такие союзы, живя на территории России. Депутат Госдумы Федот Тумусов отметил, что это хорошее начинание, ведь «в единстве во многообразии – наша сила!». Другие предсказывают, что рождение этого союза может повлечь создание союза мусульман, союза тюрков, союза монголоидов и т.д. Третьи интересуются, почему в союз не вошли украинская и белорусская общины. Четвертые отмечают, что в союз вошли достойные персоналии, известные в республике. Словом, вопросов много, остается отметить, что новая структура привлекла внимание общества.