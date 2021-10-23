23.10.2021
17:48
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Медицина

Новому руководителю минздрава Якутии установлены четкие цели

23 октября состоялась встреча Главы Якутии Айсена Николаева с и.о. министра здравоохранения региона Леной Афанасьевой. 

Рассмотрена ситуация с распространением коронавирусной инфекции и оперативные задачи системы здравоохранения. Перед новым руководителем министерства поставлены четкие цели по снижению заболеваемости граждан. 

«Айсен Сергеевич очень обеспокоен  складывающейся ситуацией и ростом летальности от ковид. Им определены задачи и мы работаем по ним», — прокомментировала итоги встречи Лена Афанасьева.   

«Все медицинское сообщество Якутии работает над тем, чтобы помочь гражданам справиться с коронавирусной инфекцией и выйти из ограничений. Пользуясь случаем я хочу сказать, что вакцинироваться надо обязательно! Потому что на сегодняшний день вакцинация является единственным эффективным способом для защиты здоровья и  улучшения эпидемиологической ситуации», — подчеркнула и.о. министра.

Говоря о развитии инфраструктуры здравоохранения Лена Афанасьева отметила, что несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией, высокотехнологичные объекты здравоохранения строятся по графику – отставаний по онкодиспансеру и кардиодиспасеру нет.  

В ходе встречи обсуждены стратегические вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение»  и  указа главы республики об укреплении общественного здоровья и развитию системы здравоохранения. Особое внимание уделено  вопросам совершенствования первичного звена, организации высокотехнологичной помощи и ранней диагностики заболеваний.

Фото: Андрей Сорокин
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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