Новому руководителю минздрава Якутии установлены четкие цели

23 октября состоялась встреча Главы Якутии Айсена Николаева с и.о. министра здравоохранения региона Леной Афанасьевой.

Рассмотрена ситуация с распространением коронавирусной инфекции и оперативные задачи системы здравоохранения. Перед новым руководителем министерства поставлены четкие цели по снижению заболеваемости граждан.

«Айсен Сергеевич очень обеспокоен складывающейся ситуацией и ростом летальности от ковид. Им определены задачи и мы работаем по ним», — прокомментировала итоги встречи Лена Афанасьева.

«Все медицинское сообщество Якутии работает над тем, чтобы помочь гражданам справиться с коронавирусной инфекцией и выйти из ограничений. Пользуясь случаем я хочу сказать, что вакцинироваться надо обязательно! Потому что на сегодняшний день вакцинация является единственным эффективным способом для защиты здоровья и улучшения эпидемиологической ситуации», — подчеркнула и.о. министра.

Говоря о развитии инфраструктуры здравоохранения Лена Афанасьева отметила, что несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией, высокотехнологичные объекты здравоохранения строятся по графику – отставаний по онкодиспансеру и кардиодиспасеру нет.

В ходе встречи обсуждены стратегические вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение» и указа главы республики об укреплении общественного здоровья и развитию системы здравоохранения. Особое внимание уделено вопросам совершенствования первичного звена, организации высокотехнологичной помощи и ранней диагностики заболеваний.