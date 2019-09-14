Новолетие 2019 — приметы и обычаи 14 сентября

Новолетие (новогодие, др.-греч. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου) — праздник в Православной церкви, совершаемый 1 сентября (14 сентября), посвящённый наступлению Нового года (Нового лета от Сотворения мира) в богослужебном церковном календаре, в этот день православные христиане просят Бога о даровании благословения на новый, начавшийся год.

История праздника связана с правителями Римской империи. Для сбора налогов императоры установили определённый период в несколько лет: индикт (лат. indiction от лат. indico — назначать цену, оценивать), в конце которого объявляли и собирали подать за это время с населения. В зависимости от урожаев за эти годы и иных причин подать была различная. Император Октавиан Август для сбора подати и начала нового индикта назначил определенное число, день своего рождения — 23 сентября, этого числа придерживались и последующие императоры. Индикт мог быть различным в зависимости от воли императора, от 5 до 15 лет. В 314 году период индикта был регламентирован — 15 лет. Через каждые 15 лет совершался сбор налогов с населения.

Около 462 года начало индикта было перенесено на 1 сентября. С 1 сентября начинался новый индикт. Годы в индикте стали называть: первый год индикта, второй год индикта, и т. д. Затем этимология изменилась и стали употреблять выражения: первый индикт, второй индикт…. по отношению к каждому году. В 537 году император Юстиниан I издал 47-ю новеллу и ввел единообразие в летоисчислении; согласно документу, новый год должен указываться во всех официальных документах империи и начинаться 1 сентября, до этого, как указано в новелле, каждый город имел свою точку отсчета для летоисчисления.

То есть этой новеллой Юстиниан на государственном уровне узаконил новый год — 1 сентября в империи. В дальнейшем значение слова «индикт» у греков претерпело изменение: «индикт» стал синонимом слова «год» или «лето». «Новый индикт» — это «новое лето» или «новолетие» на славянском, по-русски «новый год». В Восточной христианской церкви Юстиниановское новолетие — 1 сентября — было принято в церковный календарь, оно превратилось в церковный праздник. В этот день стали совершать молитвы, в которых Церковь просила у Бога благословение на наступивший новый год.

После Крещения Руси, с конца X века, этот праздник стал православным праздником на Руси. Если годовое гражданское летоисчисление на Руси (в летописях и в иных государственных документах) велось, следуя римскому календарю с 1 марта, то православный календарь начинался с 1 сентября, праздничным богослужением. В 7000 году от сотворения мира (1492 год от Рождества Христова) на Руси гражданский календарь стал также начинаться с 1 сентября.

В народной традиции праздник Новолетия получил своё самобытное название: «день Семёна Летопроводца», то есть день Семёна (просторечье от имени Симеона Столпника), сопровождающего новый год (лето).

Приметы Новолетия: