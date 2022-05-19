Новогодняя трагедия: Якутянин обвиняется в убийстве…

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего жителя села Томтор в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч.1 ст. 167 УК РФ).

Следствием установлено, что 1 января 2022 года компания из нескольких мужчин и женщин отмечала наступление Нового года и распивала спиртные напитки в квартире одного из мужчин.

В ходе застолья между двумя мужчинами-братьями и хозяином дома возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, и хозяин схватил ружье, после чего вышел во двор дома, где находились братья, и произвел выстрел в мужчину, с которым развился конфликт.

От полученного тяжкого ранения потерпевший скончался.

Разгоряченный обвиняемый после убийства мужчины увидел припаркованную во дворе машину его брата и, желая причинить имущественный вред, с силой нанес удар ружьем по кузову и стеклам транспортного средства. После этого оружие получило повреждение.

С учетом того фактора, что температура наружного воздуха в тот день составляла -62 ℃, брат погибшего, выбежав для оказания помощи родственнику на улицу босиком, получил обморожение ног. Ему оказана медицинская помощь

Следователи провели комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.