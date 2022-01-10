«Новогодняя» сводка МВД: Поножовщина, избиение, гибель… 🙀

В период новогодних праздников на территории республики произошел ряд происшествий с причинением телесных повреждений различной степени тяжести, вплоть до летальных исходов. Перечислим 17 из них, по которым уже возбуждены уголовные дела либо проводятся процессуальные проверки, исходя из степени тяжести нанесённого вреда здоровью граждан.

Так, 31 декабря в Якутске до разрыва печени была избита 31-летняя женщина. К нанесению побоев причастен 37-летний муж.

В тот же день за полчаса до боя курантов в РБ-2 с колото-резаным ранением шеи был доставлен 34-летний мужчина. Полицией задержан его 30-летний знакомый. Потерпевший и задержанный совместно провожали год уходящий.

В реанимацию попала 36-летняя жительница Якутска. Женщина получила ножевое ранение в грудь.

1 января в районную больницу Олекминска был доставлен 30-летний местный житель. Полицией установлен 23-летний мужчина, который нанес потерпевшему ножевой удар в грудь.

Аналогичное происшествие произошло в Хангаласском районе. Пьяный конфликт произошел между 53 и 56 –летним мужчинами. В результате 53-летний госпитализирован в больницу с ножевым ранением в грудь.

Около 5 утра 1 января в Усть-Алданском районе было обнаружено тело 61-летнего местного жителя. Мужчина скончался вследствие множественных побоев. Задержан его 41-летний земляк.

В г. Ленск за нож схватилась 41-летняя женщина. Пострадала ее 39-летняя знакомая.

2 января в Нюрбе нож также оказался в руках женщины. В этом случае с ножевым ранением в грудь был доставлен в больницу ее 32-летний муж.

Следственные органы разбираются в инциденте, произошедшем с посетителем бара, расположенного по ул. Кальвица г. Якутск. 2 января там отмечал новогодний праздник коллектив одного из торговых организаций, в результате корпоратива один из коллег был доставлен в реанимацию в состоянии клинической смерти.

3 января в неконтактном состоянии с проникающими ножевыми ранениями по различным частям тела в медицинские учреждения Якутска и Мирного были доставлены двое мужчин. Оба пострадали от рук женщин. В этот же день в квартирах по ул. Полины Осипенко и на 203 микрорайоне были избиты 39-летний мужчина и 36-летняя женщина. Установлены лица, причинившие им вред.

7 января произошло убийство по ул. Кальвица г. Якутск. Скончался от множественных ножевых ранений 37-летний мужчина. Задержан 39-летний подозреваемый.

9 января ножевые ранения получил житель Алданского района. Госпитализирован и до перелома ребер избил свою сожительницу 39-летний житель 202 микрорайона г. Якутск.

Все преступления совершены по причине злоупотребления алкоголем.

Напомним якутянам, что, к сожалению, наша республика вот уже на протяжении многих лет входит в «топ» регионов с высоким уровнем виктимизации. Большинство преступлений совершаются подозреваемыми под воздействием алкогольных паров, многие потерпевшие также могли бы избежать своей участи, будь они разборчивее в связях и поосторожнее в употреблении алкоголя.