29.12.2020
12:30
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Культура

Новогодняя сказка от якутских полицейских

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) поздравляет с наступающим Новым годом и представляет Вашему вниманию сказку в исполнении сотрудников полиции.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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