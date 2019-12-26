Новогодняя открытка: Конкурс музея и художницы может стать ежегодным

Республиканский конкурс детского рисунка «Новогодняя открытка», организованный Якутским музеем им. Емельяна Ярославского, Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации г. Якутска совместно с художником Мирой АРГУНОВОЙ, стартовал 15 ноября 2019 г., когда в музее проходила ее 8-ая персональная выставка «Якутия – Горный Алтай – братья навеки». За полтора месяца дети со всей республики прислали на конкурс 531 открытку.

На оценку такого количества работ, каждая из которых была одна лучше другой, ушло много времени. В жюри конкурса вошли известные профессиональные художники, работающие в музее им. Ем. Ярославского, Иван ПОПОВ (Красноярский государственный художественный институт), Ирина КОРЯКИНА (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица) и живописец Мира Аргунова (Арктический государственный институт культуры и искусств). Возглавил жюри заслуженный художник России, Народный художник РС (Я) Юрий Васильевич СПИРИДОНОВ.

Работы рассматривались в 4 возрастных категориях: 3-6 лет; 7-9 лет; 10-13 и 14-18 лет. В каждой категории были определены 3 победителя и поощрительные призы от арт-галереи «Ургэл», Якутского музея им. Е.Ярославского и создателя якутских открыток «Мира АРТ».

Призы победителям предоставили alma mater Миры Аргуновой Арктический государственный институт культуры и искусств – сертификаты на 8 занятий в изостудии при АГИКИ, ювелирная мастерская Петра АЛЕКСЕЕВА – серебряные обереги, арт-мастерская «Аво» и магазин товаров для творчества и рукоделия «Хобби Арт». Их произведения представлены в эти дни на выставке в Якутском музее им. Ем.Ярославского.

Победители в 1 группе (3-6 лет)

1 место – Исаева Вероника — Городская классическая гимназия, 6 лет. Руководитель – Исаева Любовь Иннокентьевна;

2 место – Ефимова Айсена – Детский сад № 51 «Кэскил», 6 лет. Руководитель — Сивцева Светлана Михайловна;

3 место – Пестрякова Маша – Детский сад № 51 «Кэскил», 5 лет. Руководитель — Сивцева Светлана Михайловна.

Спецприз от Якутского музея – Колесова Миа, с. Партизан Намского улуса, МБДОУ «Кустук», 5 лет. Руководитель — Винокурова Оксана Васильевна, Григорьева Ульяна Семеновна.

Спецприз от Арт-галереи «Ургэл» – Бродников Айаан, Детский сад №16 «Золотинка», 6 лет. Руководитель – Гоголева Нюргуяна Юрьевна.

Спецприз от Миры Аргуновой — Слепцова Карина, МБОУ Детский сад №3 «Катюша», Арт-студия «Город мастеров», 6 лет. Руководитель — Полятинская Аксинья Васильевна.

2 группа (7-9 лет)

1 место – Корякина Вероника — Детская школа-студия архитектуры и дизайна, 9 лет. Руководитель — Каженкина Сайына Андреевна.

2 место – Мишина Мария – МАОУ СОШ №23, 7 лет. Родитель – Мишина Наталья Юрьевна.

3 место – Мочкин Артур – МОБУ СОШ №3, 2»д» класс, 7 лет. Руководитель — Ноговицына Изабелла Ивановна.

Спецприз от Якутского музея – Черкашина Кюннэй, Детский подростковый центр, «Солнечный мир», 8 лет. Руководитель — Попова Марианна Романовна.

Спецприз от Арт-галереи «Ургэл» – Пинигина Милена, Дворец детского творчества, Кружок «Экодизайн», 8 лет. Руководитель — Пинигина Лена Васильевна.

Спецприз от Миры Аргуновой — Румянцева Дайаана, Усть-Алданский улус, с. Борогонцы МСОШ №1, 3«а» кл, 9 лет. Руководитель — Павлова Наталья Васильевна.

3 группа (10-13 лет)

1 место – Нургалина Нина — СОШ №33, 12 лет. Руководитель — Громов Артур Николаевич.

2 место – Матвеева Сандаара — МСОШ №1 с. Борогонцы, Усть-Алданского р-на, 4 «а» класс, 10 лет. Руководитель — Павлова Наталья Васильевна.

3 место – Гаврильев Даниил — МОБУ СОШ №35, 5 «а» кл., 12 лет. Руководитель — Мордовской Николай Николаевич.

Спецприз от Якутского музея – Захарова Сандаара Куо — Чурапчинский улус, Кытанахская СОШ им. В.С. Яковлева-Далана, 10 лет. Руководитель — Борисова Александра Григорьевна.

Спецприз от Арт-галереи «Ургэл» – Дьяконова Санаайа — Чурапчинский улус, Кытанахская СОШ им. В.С. Яковлева-Далана, 10 лет. Руководитель — Борисова Александра Григорьевна.

Спецприз от Миры Аргуновой – Турсалиева Алтынай — ДЦ «Туолбэ» Намский улус, телестудия «Саьар5а», 11 лет. Руководитель — Герасимова Маргарита Семеновна.

4 группа (14-18 лет)

1 место – Халилова Милена — СОШ №3, 16 лет. Руководитель – Халилова Ольга Викторовна.

2 место – Катанова Светлана — МОБУ СОШ №35, 10 кл, 17 лет. Руководитель — Эверстова Айсидора Ивановна.

3 место – Алексеев Сандал – Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова, 10 «б» кл, 16 лет. Руководитель – Федорова Дочмира Степановна.

Спецприз от Якутского музея – Архипов Алексей – Дворец детского творчества, Студия «Живопись», 15 лет. Шахурдина Александра Еремеевна.

Спецприз от Якутского музея – Лобанова Виктория — МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай», 14 лет. Руководитель — Свинобоева Вера Павловна.

Спецприз от Арт-галереи «Ургэл» – Рожина Сайыына — Кытанахский филиал ЦДТ «Радость», 10 кл, 16 лет. Руководитель — Миронова Евдокия Тимофеевна.

Спецприз от Миры Аргуновой – Корнилова Эсмеральда — МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай», 15 лет. Руководитель — Свинобоева Вера Павловна.

Награждение победителей состоялось 26 декабря в главном здании Якутского музея им. Ем. Ярославского. Все участники конкурса и их руководители удостоены сертификатов об участии в республиканском конкурсе. Творческие работы участников будут возвращены авторам на память.

Возможно, конкурс станет ежегодным.