Новогодняя ночь отметилась пожарами

31 декабря 2022 г. в 23.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном, 12-ти квартирном жилом доме в с. Куберганя Абыйского района, сообщает пресс-служба МЧС республики.

До прибытия пожарного подразделения самостоятельно вышли 17 человек, в т.ч. 3 детей.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горит первый этаж дома. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Проводится разборка места происшествия. На ликвидацию пожара привлекались 18 человек личного состава и 4 единицы техники республиканской пожарной охраны.

Кроме этого, очевидцы сообщают о пожаре в новогоднюю ночь в одном домов Якутска на улице Федора Попова, возле ТЦ Хоттей. Предположительная причина — неосторожное обращение с фейерверками.

Сетевое издание SAKHALIFE.RU