Новогодняя неделя от якутского астролога Алессандры Айрис

Составим планы на неделю:

С 2️7 декабря по 2️ января

Пусть неделя исполнит Ваше Новогоднее желание! 🥰🥳🎉🎁🎊💌🧧🎄

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️7 ДЕКАБРЯ

🎊🎉ДЕНЬ СБОР УРОЖАЯ 🧺 🍇- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Кролик 🐇

ВТОРНИК, 2️8 ДЕКАБРЯ

☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Дракон 🐉

СРЕДА, 2️9 ДЕКАБРЯ

😎ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Змея 🐍

ЧЕТВЕРГ, 3️0 ДЕКАБРЯ

🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨

*Турбулентность: Лошадь 🐎

ПЯТНИЦА, 3️1 ДЕКАБРЯ

⚡️ДЕНЬ УСТРАНЕНИЕ- прекрасный день для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Коза 🐐

СУББОТА, 1️ ЯНВАРЯ

🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Обезьяна 🐒

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️ ЯНВАРЯ

⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Петух 🐓

Отличной Вам недели!😍💖✨

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️