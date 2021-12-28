Новогодняя неделя от якутского астролога Алессандры Айрис
Составим планы на неделю:
С 2️7 декабря по 2️ января
Пусть неделя исполнит Ваше Новогоднее желание! 🥰🥳🎉🎁🎊💌🧧🎄
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️7 ДЕКАБРЯ
🎊🎉ДЕНЬ СБОР УРОЖАЯ 🧺 🍇- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Кролик 🐇
ВТОРНИК, 2️8 ДЕКАБРЯ
☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Дракон 🐉
СРЕДА, 2️9 ДЕКАБРЯ
😎ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Змея 🐍
ЧЕТВЕРГ, 3️0 ДЕКАБРЯ
🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨
*Турбулентность: Лошадь 🐎
ПЯТНИЦА, 3️1 ДЕКАБРЯ
⚡️ДЕНЬ УСТРАНЕНИЕ- прекрасный день для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Коза 🐐
СУББОТА, 1️ ЯНВАРЯ
🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Обезьяна 🐒
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️ ЯНВАРЯ
⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Петух 🐓
Отличной Вам недели!😍💖✨
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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