02.01.2023
17:45
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Праздники
Новогодняя музыкальная пауза
«Кабы не было зимы» («Зима в Простоквашино»)- Юлия Щербакова
Музыка Евгения Крылатова
Слова Юрия Энтина
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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