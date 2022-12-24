«Новогодняя МишкаМания» приглашает на детские утренники

В Доме дружбы народов состоялась долгожданная премьера театрализованного представления с ростовыми куклами «Новогодняя МишкаМания».

Дружное семейство белых медведей: большой медведь Папа, медведица Мама, медвежонок старший сын Буян, медвежонок-девочка Улыбашка и маленький мишка Непоседа — собирается вместе со сказочными героями встречать Новый год! Все с нетерпением ждут праздника. Однако в вихре событий они попадают в руки коварной Метелицы. На помощь придут смелые и отважные друзья! Праздник состоится и в Арктике наступит Новый год!

Будут песни и танцы, веселье и радость! Все желания и мечты сбудутся!

Приглашаем на самое удивительное представление для всей семьи!

24 – 28 декабря в 12.00 и 14.00 ч.

2 – 7 января 2023 года в 12.00 и 14.00. ч.

Место проведения: ДДН им. А.Е.Кулаковского, ул. Пояркова 4, зрительный зал

Стоимость билета 400 рублей (ребенок до 3-х лет бесплатно)

Скидка на коллективные заявки: от 30 и более билетов – 350 рублей

Подробная информация и запись по телефонам:

32-83-86, 8964 427 6774, 8914 104 4627, 8924 868 7373

Билеты продаются в кассе ДДН им.А.Е.Кулаковского, телефон 32-82-96

Онлайн-продажа: Quicktickets.ru, sakhaconcert.ru и по Пушкинской карте.