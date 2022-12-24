«Новогодняя МишкаМания» приглашает на детские утренники
В Доме дружбы народов состоялась долгожданная премьера театрализованного представления с ростовыми куклами «Новогодняя МишкаМания».
Дружное семейство белых медведей: большой медведь Папа, медведица Мама, медвежонок старший сын Буян, медвежонок-девочка Улыбашка и маленький мишка Непоседа — собирается вместе со сказочными героями встречать Новый год! Все с нетерпением ждут праздника. Однако в вихре событий они попадают в руки коварной Метелицы. На помощь придут смелые и отважные друзья! Праздник состоится и в Арктике наступит Новый год!
Будут песни и танцы, веселье и радость! Все желания и мечты сбудутся!
Приглашаем на самое удивительное представление для всей семьи!
24 – 28 декабря в 12.00 и 14.00 ч.
2 – 7 января 2023 года в 12.00 и 14.00. ч.
Место проведения: ДДН им. А.Е.Кулаковского, ул. Пояркова 4, зрительный зал
Стоимость билета 400 рублей (ребенок до 3-х лет бесплатно)
Скидка на коллективные заявки: от 30 и более билетов – 350 рублей
Подробная информация и запись по телефонам:
32-83-86, 8964 427 6774, 8914 104 4627, 8924 868 7373
Билеты продаются в кассе ДДН им.А.Е.Кулаковского, телефон 32-82-96
Онлайн-продажа: Quicktickets.ru, sakhaconcert.ru и по Пушкинской карте.
+7 (999) 174-67-82
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