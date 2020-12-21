Новогодняя елка появилась в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Депутат Городской думы Сергей ЧЕРНЫХ продолжил акцию «Подари радость медикам», инициированную «Молодой гвардией».

Этот интернат известен в народе как «Капитоновка», и Сергей Викторович уже длительное время является постоянным гостем и меценатом учреждения. Вот и этот год не стал исключением: для создания предновогоднего хорошего настроения депутат вручил медикам, работающим в период пандемии в Капитоновском доме-интернате, елку, елочные украшения и мандарины.

Директор интерната Иннокентий КОРОТКИХ выразил благодарность Сергею Черных за постоянное сотрудничество и помощь жителям дом-интерната.

Руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Черных передал эстафету Владиславу ДМИТРИЕВУ.