02.12.2021
12:45
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Культура

«Новогодний ZOOM»

С 18 по 24 декабря 2021г.

Совсем скоро Новый год! Впереди веселые новогодние праздники! Специально для школьников онлайнпредставление «Новогодний ZOOM».

         Подключаемся на Ваш классный час.

В программе:

—  поздравление Деда Мороза со Снегурочкой;

—  приветствие символа года

— клоуны, фокусы, жонглёры и эквилибристы;

—  дрессированные животные.

Дата: 18 по 24 декабря 2021г.

Время: 10:00ч.

Продолжительность программы 20 минут.

Заявки принимаются до 24 декабря с 10.00 — 18.00ч. по телефону: 70-70-48

Фото: Отдел рекламы Бриллиантового цирка
Источник: Отдел рекламы Бриллиантового цирка
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