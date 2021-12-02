02.12.2021
12:45
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Культура
«Новогодний ZOOM»
С 18 по 24 декабря 2021г.
Совсем скоро Новый год! Впереди веселые новогодние праздники! Специально для школьников онлайнпредставление «Новогодний ZOOM».
Подключаемся на Ваш классный час.
В программе:
— поздравление Деда Мороза со Снегурочкой;
— приветствие символа года
— клоуны, фокусы, жонглёры и эквилибристы;
— дрессированные животные.
Дата: 18 по 24 декабря 2021г.
Время: 10:00ч.
Продолжительность программы 20 минут.
Заявки принимаются до 24 декабря с 10.00 — 18.00ч. по телефону: 70-70-48
Фото: Отдел рекламы Бриллиантового цирка
Источник: Отдел рекламы Бриллиантового цирка
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+7 (999) 174-67-82
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