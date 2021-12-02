«Новогодний ZOOM»

С 18 по 24 декабря 2021г. Совсем скоро Новый год! Впереди веселые новогодние праздники! Специально для школьников онлайнпредставление «Новогодний ZOOM». Подключаемся на Ваш классный час. В программе: — поздравление Деда Мороза со Снегурочкой; — приветствие символа года — клоуны, фокусы, жонглёры и эквилибристы; — дрессированные животные. Дата: 18 по 24 декабря 2021г. Время: 10:00ч. Продолжительность программы 20 минут. Заявки принимаются до 24 декабря с 10.00 — 18.00ч. по телефону: 70-70-48

Фото: Отдел рекламы Бриллиантового цирка Источник: Отдел рекламы Бриллиантового цирка

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