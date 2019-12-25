25.12.2019
16:30
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Общество

«Новогодний серпантин добрых дел»

Приемная партии «Единая Россия» Д.А. Медведева объявила акцию «Новогодний серпантин добрых дел». В рамках акции проходят новогодние поздравления во всех улусах республики — вручение подарков детям сиротам, многодетным семьям, помощь престарелым.

Так, в рамках акции члены «Молодой  Гвардии» поселка Чульман поздравили с наступающим Новым годом жителей дома престарелых поселка.

Местные отделения партии «Единая Россия» присоединились к ежегодной акции «Елка Добра», которая в этом году стала общереспубликанской. «Елки добра» уже прошли  в п.Усть-Нера,  п.Батагай, с. Техтюр Хангаласского  улуса, в Верхнеколымском, Сунтарском, Момском  местных отделениях партии, партийцы активно передают эстафеты друг другу.

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Участники акции – могут выбрать открытку с елки, купить подарок и положить его возле новогодней елки магазина. Ребенок обязательно получит свой подарок к Новому году. Можно сфотографироваться для социальных сетей и отметить друзей, передав эстафету добра дальше.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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