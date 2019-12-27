27.12.2019
12:16
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Общество

Новогодний серпантин добрых дел закружился в Якутске

Приемная партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА объявила акцию «Новогодний серпантин добрых дел». В рамках акции проходят новогодние поздравления во всех районах республики — вручение подарков детям сиротам, многодетным семьям, помощь престарелым.

Общественная приемная совместно с управой Губинского округа провела праздник для детей и жителей дома Губина 37, которые обращались в общественную приемную партии с просьбой навести порядок в их доме.

Андрей ПЕТРОВ заместитель председателя комиссии РПС по работе с обращениями граждан и Гулжан ОГОНЕРОВА замруководителя управы Губинского округа поздравили детей и вручили им подарки. Жители дома выиграли конкурс как лучший дом Губинского округа в связи годом Добрососедства, активисту дома Наталье Дмитриевой вручили новогоднюю елочку которая украсила праздник, также были вручены пригласительные в цирк, на новогоднюю сказку Щелкунчик и на ёлку во Дворец Детства города Якутска.

«Мы помогли жителям восстановить порядок и тепло в их доме. Особо радостно отметить, что сами жильцы были инициаторами проведения праздника, они украсили свой подъезд, не смотря на трескучий холод и туман в доме воцарилась атмосфера тепла, уюта и радости. Я поздравляю детишек и жителей дома с наступающим новым годом и хочу пожелать активистам дома, дальнейших успехов. Особую благодарность хотела бы выразить активисту дома Наталье Дмитриевой, депутату городской думы Владиславу Дмитриеву и управе Губинского округа, — прокомментировала Елена ГОЛОМАРЕВА, руководитель региональной общественной приемной ЕР.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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