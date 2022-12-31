31.12.2022
12:29
282
Якутия
Новогодний рецепт: правильная строганина от Панды Саха
Самый известный якутский блогер Панда Саха показал, как надо строгать настоящую якутскую строганину — главный деликатес новогоднего стола в Якутии. Stroganina. Chir. Строганина. Чир. Видео тгк Pandasakha
Источник: тгк Pandasakha
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