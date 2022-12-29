Новогодний портал или секретная служба Деда Мороза

В этот предновогодний день в культурный Центр АО «АК ЖДЯ» собрались более ста двадцати юных друзей — детей и внуков железнодорожников в шикарных новогодних костюмах, тех, кто верит в чудеса и уже готов к празднованию Нового года… На этот раз сказочное путешествие было связано с виртуальной реальностью, за которую отвечала в роли сказочницы автор спектакля, режиссер-постановщик Инна Горожанкина, создавшая невероятную актерскую труппу из числа работников компании и их детей.

Так, главный персонаж всех новогодних волшебств Дед Мороз в лице Алексея Добрынского, специалиста ИВЦ, удивил не только своей силой богатырской и добротой фамильной, но и компьютерной грамотностью. После веселой разминки под музыку вокруг елки взору гостей предстала резиденция Деда Мороза, где он сам восседал за компьютером, в котором собран сказок карнавал, игры, песни и забавы для больших и тех, кто мал. Но разве могли повеселиться дети только с помощью электронного помощника, конечно, нет, несмотря на имеющиеся в его памяти сто затей… Поэтому появление рядом с Дедом Морозом внученьки Снегурочки вызвало восторг. Нежным голосом София (а Снегурочкой была красавица-дочка работников «АК ЖДЯ» Гавриловых) рассказала Деду Морозу, как ждала детвора его, как старательно выполняла все поручения, писала письма… И тогда, конечно, время пришло всем отправляться в новогоднее путешествие, для этого Дед Мороз предложил детям взяться за руки, встать вокруг волшебной ёлочки, чтобы, закрыв глаза, загадать, а повернувшись несколько раз вокруг своей оси, открыть их и очутиться в замечательной современной сказке.

А какая же сказка без интриги. На этот раз она развернулась в дремучем лесу, где Кощей и Баба Яга разрабатывали свой коварный план уничтожить подписанный с Дедом Морозом договор о добрых делах. Долго они спорили и бегали по залу, детишки же не сводили восторженных глаз с этой сказочной веселой пары. Некоторые, правда, восседали на родительских руках, так как отпустить их на танцпол, где вокруг елки творились сказочные страсти, было страшновато. Баба Яга и Тощий Кощей настолько правдоподобно вошли в роль, что малыши боялись, а вдруг их утащат в тридесятое царство… Но у этих сказочных героев в исполнении Виктории Амировой-Лобачевой и Алексея Осохина, начальника планово-экономического отдела, была совсем другая задача: с рациями и фонариками они как настоящие агенты невыполнимой миссии вели переговоры, наступая друг другу на пятки. И вдруг… нашли сундук Морозовский, с двух сторон попытались открыть его, падают на пятую точку, вытирают пот… Но как бы ни старались наши герои, всё это было напрасно…. Они ведь не знали, что сундук волшебный и открыть его не просто…. Зато блеснули познаниями современых терминов: «Во ты чайник костлявый, энто же Нубук Дедморозовский! Да, да, там ещё есть хай фай и фрешка вставляется, и Гугел, а гугел всё знает…». Подравшись друг с другом, Баба Яга с Кощеем нажимают на разные кнопки. Включается сигнализация: «Ошибка!» А на экране выводится портал и появляется Вирусинда (Анна Третьякова, помощник генерального директора).

Если мрак на мониторе,

Иль в системе сбой,

Значит, вырвались на волю

Мы с тобой! Мы с тобой

Виртуальные злодеи,

Похитители мечты,

Повелители дисплея –

Я и ты! Я и ты!!!!

Да уж, взрослые то знают, какую войну может объявить повелительница вирусов и превратить в хаос размеренную жизнь: Компьютерные вирусы – простые, неприметные!

Компьютерные вирусы – Коварные, зловредные!

Но не случайно Новый год – это праздник чудес. И на нашем празднике случилось чудо – даже Баба Яга и Кощей решили, что они ни за что не подчинятся Вирусинде и спасут Деда Мороза и Снегурочку из вирусного плена, а те, в свою очередь, вернувшись в живую реальность, осчастливят всех детей, одарят, послушают песни и стихи, посмотрят живые танцы. Одним словом, это яркое сказочное представление имело добрый и счастливый конец. Невероятно талантливыми и озорными предстали перед зрителями ребятишки, а также мамы и папы-артисты-работники АО «АК ЖДЯ». После этого утренника они, наверняка, изменят отношение к себе коллег, так как вызывали восхищение своим профессионализмом. О подарках же, которые были подготовлены для полутора тысяч детей, позаботилось руководство в лице генерального директора Василия Шимохина и профсоюзный комитет во главе с Натальей Онофрийчук.

Все расходились с мероприятия довольные и счастливые, с огромной благодарностью ко всему творческому тандему Компании. Но артистов уже было не остановить: заряженные зрительской любвью, они костюмированным шествием перешли в здание управления АК «ЖДЯ» и там прошли по кабинетам, поздравили и подарили приятные подарки своим коллегам. Пусть же настроение этих дней перейдет в год новый 2023-й! Пусть он будет удачным для всех и счастливым!

Ольга Жукова

Подпись к фото: Арсентий Мыреев, слесарь депо, четвертый год трудится в компании «Железные дороги Якутии» . С женой Еленой и маленькой дочуркой Амелией он первый раз на утренике, но рад был побывать здесь, испытав эмоции своего еще недалекого детства. Арсений и Елена окончили транспортный техникум в Бестяхе, она пока в декретном отпуске, но в дальнейшем намерена тоже работать по специальности в АК «ЖДЯ». Ребята получили от Компании благоустроенную квартиру, они считают, что не каждому выпадает такой счастливый билет, а им повезло! И в Новом 2023 году желают всем крепкого здоровья, взрослым — успехов в работе, а детям – счастливого детства!