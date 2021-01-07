Новогодний подарок для якутян

В Якутии повышен МРОТ. Как сообщает пресс-служба Минтруда республики: для работников бюджетной сферы с учетом районного коэффициента и северной надбавки варьируется в пределах 30-35 тысяч рублей.

Размер МРОТ составляет 42% медианной заработной платы и с 1 января 2021 года установлен в размере 12 792 рублей (рост на 5,5% по сравнению с 2020 годом).

В Якутии МРОТ для работников организаций, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), с учетом районного коэффициента и максимальной северной надбавки (80%) составляет: на территориях с районным коэффициентом 1,7 — 31 890 рублей, с районным коэффициентом 2,0 — 35 818 рублей