07.01.2021
19:01
270
Якутия
Новогодний подарок для якутян
В Якутии повышен МРОТ. Как сообщает пресс-служба Минтруда республики: для работников бюджетной сферы с учетом районного коэффициента и северной надбавки варьируется в пределах 30-35 тысяч рублей.
Размер МРОТ составляет 42% медианной заработной платы и с 1 января 2021 года установлен в размере 12 792 рублей (рост на 5,5% по сравнению с 2020 годом).
В Якутии МРОТ для работников организаций, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), с учетом районного коэффициента и максимальной северной надбавки (80%) составляет: на территориях с районным коэффициентом 1,7 — 31 890 рублей, с районным коэффициентом 2,0 — 35 818 рублей
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CJsJMpzsjcq/
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