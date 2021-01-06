Новогодний переполох в РКБ

Какой новый год без чудес и сюрпризов! И пандемия не помеха, когда хочешь сделать доброе дело. Вот наглядный вам пример: креативные педагоги детского (подросткового) Центра устроили замечательное новогоднее онлайн-представление для детей сотрудников Республиканской клинической больницы. Прочитав о предложении педагогов, я связалась с организаторами, чтобы узнать, что их подвигло на такой шаг. Согласитесь, не каждый в такой мороз осмелится выйти из зоны комфорта!

— Новогодние елки мы проводим каждый год, но это всегда был круг детей, которые обучаются в наших творческих объединениях по месту жительства. А в этом году мы решили охватить больше детей, — сказали мне в информационной группе Центра. — С 26 по 29 декабря мы по три раза в день проводили утренники. На наших онлайн-утренниках побывало более полутора тысяч детей и взрослых. Сегодня, например, мы провели две «елки»: одну в клинической больнице, поскольку, зная то, в каких трудных условиях прошел для них год, решили порадовать их самих и их детишек. Второй нашей аудиторией сегодня были дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

— Просто новогодние каникулы не для нас, педагогов, — добавила педагог-организатор Антонина ТИТОВА, — мы каждый год проводим утренники для детей. Это наша работа. Но этот новый год не совсем обычный, и мы перешли на онлайн режим, проводим интерактивные «елки». С пандемией пришло понимание важности профессии медицинского работника, мы видим, как самоотверженно они работают, а их дети надолго остаются дома одни, и предложили коллективу Республиканской клинической больницы сделать подарок их детям — онлайн представление «Новогодний переполох». Мы бы хотели также выступить перед лежачими больными детьми, для них, мне кажется, очень важно не чувствовать себя одинокими в эти праздничные дни.

Итак, как и было задумано, новогодний переполох состоялся. Полторы тысячи детей и взрослых! Новый формат, увлекательный сюжет, интерактивная программа, зажигательные танцы с необычными сказочными героями – новогодний спектакль с первой минуты погружает в мир волшебной сказки, где на каждом шагу зрителей ждут чудеса и приключения: тщеславный повар Густав, мечтающий о вечной славе и его злобные друзья по коварным планам Гринч и Крыса, добрый Дед Мороз и прелестная Снегурочка, загадочный Умпа-Лумпа, очаровательные феи и, конечно же, Бык с таким милым именем Мэникчээн — символ 2021 года.

Мечтая прославиться, коварный повар Густав чуть не пускает символ года на котлету для бургера, но, как принято в сказках, добро побеждает зло, коварные герои раскаиваются в своих грязных делишках, дружба и добрые сердца берут верх!

Завершился утренник по традиции веселым хороводом и добрыми пожеланиями здоровья, успехов и отличной учебы.

— Коллектив больницы благодарит педагогов подросткового Центра за чудесный подарок и передает пожелание обязательно встретиться на будущий год офлайн и познакомиться поближе, а дети, я думаю, будут не прочь принять участие в спектакле в роли сказочных героев, — сказала председатель профкома больницы Марина ТРОФИМОВА.

Так рождается дружба, и это прекрасно.