Новогодний музейный конкурс подвел итоги

В преддверии новогодних праздников Национальный художественный музей Якутии организовал ежегодный конкурс елочных игрушек «Новогодняя игрушка для НХМ». Темой были выбраны герои сказок Хаарчаана уонна Чолбон (Снегурочка и Полярная звезда). Лучшие елочные игрушки, созданные руками детей и взрослых, украсили новогоднюю елку и общее оформление основного здания музея по адресу: ул. Кирова, 9.

Организаторов порадовало то, что участвовали семьи — значит конкурс послужил поводом для семейного досуга. Возраст конкурсантов этого года начинается от 5 лет. Удивила разнообразная техника работ: вязание, сухое валяние из шерсти, макраме, папье-маше. Были использованы такие материалы как вата и фетр, глиттерный фоамиран, клей, картон, береста, искусственный мех, мишура, бумага, пластик, пластилин и др.

Работы оценивал экспертный совет из искусствоведов, художников и музейных специалистов.