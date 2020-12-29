Новогодний марафон в ЖДЯ

Предновогодние хлопоты в АО «АК «ЖДЯ» коснулись не только сотрудников, но и их детей. Проводить внутрикорпоративный «Новогодний марафон» стало доброй традицией, которая привлекает не только детей, но и взрослых. В уходящем году участников было вдвое больше, чем в прошлом. Во все заявленные номинации охотно включились сотрудники компании, которые удивили своими талантами и креативом.

Номинаций было четыре – «Новогодняя игрушка», нарисованные «Чудеса под Новый год», «Чудо-ёлка «ЖДЯ» и самое креативное поздравление с Новым годом! Более 40 участников проявили свою безграничную фантазию и отправились в «Новогодний марафон». Все работы были сделаны своими руками, обычные лампочки превращались в животных, макароны — в ёлочки, бумага — в кудрявое кружево, и все это мерцало бусинами из фольги. Светящиеся домики, вязаные снежинки и символ года – Бык, присутствовали во всех номинациях.

Детские рисунки светились добротой и счастьем, а «Чудо-ёлка «ЖДЯ» удивила своими возможностями. Некоторые работы можно смело назвать современным настенным светящимся панно в виде целого города сложенного в новогоднюю ель, идеи применения одноразовых стаканчиков в ёлочной композиции тоже поразили своими простотой и оригинальностью, а нежность и мягкость новогодней ёлочки из утиного пуха передавалась на расстоянии.

В поздравительной номинации приняли участие не только подразделения компании, но и семьи сотрудников. Гороскоп, караоке, хоровое исполнение в видеороликах — всё это пестрило в глазах оргкомитета. Выбор победителей был крайне трудным, каждый был достоин новогоднего подарка, поэтому члены жюри выбрали всех участников и отправили подарки Новогодним составом в Якутск, Нижний Бестях, Томмот, Алдан и Нерюнгри.

«Оргкомитету было очень непросто, каждая работа ценна стараниями и идеей. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что победила дружба и каждый из наших друзей, маленький и взрослый, должен получить подарок от Дедушки Мороза к Новому году» — говорят организаторы марафона.

Все авторские работы выставлены и нашли свое место на ёлке в главном офисе компании АО «АК «ЖДЯ», а дипломы участников вместе подарками отправлены адресатам.