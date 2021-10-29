Новогодний конкурс ледовых скульптур на станции Нижний Бестях

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с администрацией МР «Мегино-Кангаласский улус» приглашают мастеров принять участие в конкурсе ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы Акционерной компании «Железные дороги Якутии», который пройдет 23-26 ноября 2021 года на привокзальной площади станции Нижний Бестях.

В этом году конкурс приурочен сразу к нескольким юбилейным событиям по строительству железной дороги в Якутии.

Ровно 45 лет назад, 2 ноября 1976 года, бамовский строительный отряд «Якутский комсомолец» уложил «золотое звено» на разъезде Якутский, тем самым железная дорога впервые границе Амурской области и Якутской АССР.

15 ноября 2021 года исполняется 10 лет укладки «золотого звена» на станции Нижний Бестях.

11 декабря 2021 года исполняется 75 лет первому генеральному директору Акционерной компании «Железные дороги Якутии», Почетному гражданину Республики Саха (Якутия) Дмитрию Дмитриевичу Трофимову.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные художники, скульпторы, самодеятельные художники, мастера прикладного искусства, студенты и преподаватели ВУЗов, колледжей, училищ Республики Саха (Якутия).

Участникам предоставляются:

— ледяные блоки размером 1.0 х 0.8 х 0,3 м в количестве 10 штук для каждой команды;

— возможность подключения к электросети (220 вольт);

— емкости для воды и вода;

— лопаты для уборки снега;

— место для отдыха и обогрева

— трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), горячие напитки (чай, кофе) во время проведения Конкурса

Для подведения итогов конкурса создается жюри.

Победители конкурса, занявшие первые три места, а также победители двух номинаций будут награждены денежными призами, памятными дипломами и подарками. Всем участникам будут вручены поощрительные призы.

Главный приз – 150 тысяч рублей.

Также будут специальные призы от Главы Мегино-Кангаласского улуса, генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и Почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Дмитрий Дмитриевича Трофимова.

К участию в конкурсе приглашаются как отдельные лица, так и команды до двух человек от 18 лет и старше.

Заявки на участие с эскизами предполагаемых скульптур и приложением необходимых документов согласно п.4.3. Положения принимаются до 10 ноября 2020 года по эл. адресу: info_yakutsk@rw-y.ru.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru в разделе «Информация».

Справки по телефону: 8 (4112) 42-51-06