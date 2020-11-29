29.11.2020
15:52
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Культура

Новогодний конкурс для больших и маленьких

Национальный художественный музей Якутии объявил конкурс «Новогодняя игрушка для НХМ» на тему «Волшебный олень».

Лучшие игрушки, созданные участниками, украсят новогоднюю елку и общее оформлениеосновного здания музея по адресу: Кирова, 9.

Главное условие конкурса – игрушка должна быть доставлена в основное здание музея по адресу: Кирова, 9 и не превышать размеры 150х150х150 мм. Форму, сюжет и материал конкурсант определяет в соответствии со своим замыслом и заявленной тематикой.

Экспертное жюри из искусствоведов и художников отберет финалистов и победителей. Победителей ждут памятные призы и приятности от музея и молодых якутских художников Миры Аргуновой, Екатерины Суржаниновой, ювелирной мастерской Петра Алексеева, сертификаты от Хобби Арт, Французской пекарни и др.

Подробности конкурса: ⠀


Источник: Инстаграм
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