Новогодний дискач в алданском «Чудо-парке»

Если для взрослого населения наступил последний день отдыха, то у школьников каникулы в разгаре. Самое время устроить дискотеку, решил коллектив ТРК «Чудо-парк» и администратор Лариса Кликоцкая.

«Пришло время веселиться и танцевать, ведь это «Новогодний Драйв»! В честь Нового года будем играть и улыбаться. Хорошего вам праздничного настроения, улыбок и веселья! — приветствовала участников харизматичная ведущая Ирина Афанасьева. —

За окном зима – время самых коротких дней и самых длинных ночей. Именно зимой к нам приходит Новый год, и вместе с ним и «хвойное» радостное ощущение счастья, перемен, надежд, которое несёт с собой этот всеми любимый праздник».

И действительно. Именно в новогодние праздники происходят незабываемые встречи, происходят самые невероятные чудеса.

В праздничной программе была не только зажигательная дискотека, но и игры, конкурсы, викторины. Юные гости показали небывалые актёрские способности. Для разминки был предложен этюд с воздушным шариком, где нужно было выполнить следующие задания: показать человека, смотрящегося в зеркало; объяснение в любви; начальника и подчинённого; ребёнка в зоопарке перед клеткой обезьяны; родителя, отчитывающего сына за двойку; покупателя и продавца.

Танцевальное поппури, где движения выполнялись в такт музыки, было только на первый взгляд простым заданием, на самом деле все было достаточно сложно и смешно одновременно. Следующим заданием был «Танец прилипал», где участники разбились по парам и по команде ведущего во время танца соприкасались только теми частями тела, которые выбрали (голова, нос, уши, спины, руки, ноги, плечи, кончики пальцев и т.д.).

В «театральном» конкурсе желающим выдали карточки с заданием, которое они выполняли без подготовки. Ситуации были что называется из жизни: женщина с тяжёлыми сумками; горилла в клетке; воробей, гуляющий по крыше; курица, гуляющая по двору; часовой, охраняющий продовольственный склад: младенец, только что научившийся ходить и др.

Конкурс «Косоплетки» собрал две команды «Снегурочек», где каждой участнице надевали шапочку снегурочки и на скорость плели косы. А вот в конкурс «Наряди ёлочку» игроки команд поочередно на скорость наряжали «игрока-ёлочку» в новогоднее убранство.

Безудержное веселье вызвал конкурс «Вокальный крик», где приняли участие три мальчика и три девочки.

«Народная мудрость гласит: «Жить хорошо — это значит жить припеваючи, жить вместе с песней!» — объявила ведущая задание. — Для наших участников прозвучат отрывки из песен, которые вы должны повторить «акапелла», т. е. без фонограммы». И участники блестяще пародировали Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Диму Билана и других звезд российской эстрады. Но главная неожиданность ожидала участников в финале, где необходимо было исполнить: мальчикам — крик Тарзана, а девочкам — крик любви Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель». Победителей определили аплодисменты зрителей.

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В командном состязании «Увезу тебя я в тундру…» двое юношей, изображающих упряжь оленей, поочередно перевозили девушек на другой конец зала под фонограммную запись песни «Увезу тебя я в тундру». Побеждала «оленья упряжь», первой доставившая всех своих пассажирок в «тундру».

А в игре «Раз — снежок, два — снежок…» победила команда первой заполнившая свою корзину снежками.

Каждый гость получил подарок от коллектива ТРК «Чудо-парк».

Праздничную программу также украсили хореографический коллектив «Стрекоза» (руководитель Роза Антонова) и ученица вокального отделения Алданской детской школы искусств им. А.Т. Никитина Кристина Дрозд (преподаватель Жанна Костина). Музыкальное сопровождение организовал Павел Волков.