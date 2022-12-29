Новогодние утренники ТЮЗа радуют детишек

Новый год — яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник. Его приближение радует детей и взрослых, создаёт атмосферу веселья, будит воображение и фантазию.

Ни для кого Новый год не имеет такого громадного значения, как для детей. Волшебство зимнего праздника накрывает малышей с головой, откладываясь в памяти и обеспечивая радостными воспоминаниями на весь год, а то и на всю жизнь. Одним из источников этой праздничной вдохновляющей магии является традиционная новогодняя елка, возглавляемое Дедом Морозом. А новогодний праздник в театре – это совершенно особенное событие! Атмосфера театральной торжественности и таинственности, первый в жизни бал у новогодней елки с неизменными подарками и первый в жизни спектакль…

По традиции, вот уже который год Театр юного зрителя Якутии радует детишек новыми спектаклями. В этом году с 21 декабря на сцене театра идет новогодний утренник «Мальчик озорник» («Мэник Мэнигийээн») в современном лазерном исполнении. Лазерное буйство, экран и другие световые эффекты подарили юным зрителям массу положительных эмоций. В веселом, зажигательном танце со Снегурочкой дети участвовали с большим удовольствием, что вызывает столько восторга, что начинаешь вместе с детьми радоваться. Двойная радость, что в каждом представлении полный аншлаг веселых детей.

Не первый год театр сотрудничает со школами города Якутска для проведения утренников и каждый раз праздник оставляет детишкам только приятное впечатление. Это все подтверждает слова благодарности, которые мы получаем, каждый раз после спектакля. Свои добрые отзывы оставил коллектив средней общеобразовательной школы № 31: «Представление очень понравилось детям! Шикарная постановка, костюмы, все выдержано. Спасибо артистам ТЮЗа. Дальнейших успехов, еще больше содержательных постановок ждем! 3б класс»; «Детям понравилось всё, и спектакль, и танцы, и игры. Хороший ведущий, организованно провёл фотографирование по классам. 4в класс»; «26 декабря посетили с классом ТЮЗ — новогоднее представление. Уютное здание, приветливый персонал и отличная игра актёров создают атмосферу волшебного праздника. Детям понравился спектакль, декорации и современное световое оформление. 4д класс»; «Посмотрели прекрасное представление. Все очень понравилось, детишки восторге. Спасибо!»

Дети получают огромное удовольствие от участия в таких мероприятиях. В заключении хочется отметить, что роль «Театра» в воспитании детей огромна.

Ждем всех в следующем Новом году со 2 по 7 января 2023 года на новогоднее представление для самых маленьких «Снежная сказка» и на новогодний утренник «Мальчик озорник» («Мэник Мэнигийээн») в Театре юного зрителя Якутии!