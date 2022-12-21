Новогодние утренники пройдут без аниматоров

В Якутии запретили приглашать аниматоров на новогодние утренники в детских садах.

Праздник в дошкольном учреждении может посетить только один из родителей ребёнка.

С учётом эпидобстановки новогодние детские утренники в школах и детских садах пройдут с ограничениями. На новогодних утренниках не будет аниматоров, певцов, танцоров, фотографов и видеографов. Об этом ЯСИА сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Также праздник в дошкольном учреждении может посетить только один из родителей ребёнка.

На школьных праздниках приглашённые специалисты могут присутствовать, но должны предоставить сведения о вакцинации от гриппа и коронавируса, а родители должны быть в медицинских масках.

Помимо этого, управление Роспотребнадзора по Якутии рекомендует проводить генеральную уборку в образовательных учреждениях, не допускать на праздники болеющих детей и проводить термометрию.