21.12.2022
16:18
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Праздники

Новогодние утренники пройдут без аниматоров

В Якутии запретили приглашать аниматоров на новогодние утренники в детских садах.

Праздник в дошкольном учреждении может посетить только один из родителей ребёнка.

С учётом эпидобстановки новогодние детские утренники в школах и детских садах пройдут с ограничениями. На новогодних утренниках не будет аниматоров, певцов, танцоров, фотографов и видеографов. Об этом ЯСИА сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Также праздник в дошкольном учреждении может посетить только один из родителей ребёнка.

На школьных праздниках приглашённые специалисты могут присутствовать, но должны предоставить сведения о вакцинации от гриппа и коронавируса, а родители должны быть в медицинских масках.

Помимо этого, управление Роспотребнадзора по Якутии рекомендует проводить генеральную уборку в образовательных учреждениях, не допускать на праздники болеющих детей и проводить термометрию.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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