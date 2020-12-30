Новогодние сюрпризы от Айсена Николаева

Секретарь ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исполнил новогодние желания двух юных якутян — Владислава Старкова и Жанны Чувакиной, воспитанников центров помощи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

У десятилетнего Владислава Старкова, воспитанника Хангаласского центра помощи, с детства заболевание опорно-двигательного аппарата. До поступления в центр он практически не ходил. Сейчас он передвигается свободно, это результат упорных ежедневных занятий, воли к победе, а также мечте прокатиться на собственном велосипеде. Именно велосипед мальчик загадал перед Новым годом.

Жанне Чувакиной 17 лет, она – воспитанница Верхневилюйского центра помощи, студентка техникума. Ее будущая профессия – мастер лесного хозяйства. Жанна мечтала о новеньком смартфоне, ее старый телефон сломался.

Напомним, что Айсен Николаев 10 декабря участвовал в Совете при полномочном представителе президента Российской Федерации в ДФО Юрии Трутневе во Владивостоке. Финалом встречи стала акция «Ёлка желаний» — дети из разных регионов получат от губернаторов подарки, о которых мечтали. Пожелания с ёлки снимал и передавал главам субъектов Юрий Трутнев.