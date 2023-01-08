Новогодние сувениры сшили для близких осужденные, обучающиеся в училище

В исправительной колонии № 6 осужденные, обучающиеся в профессиональном училище № 318 швейному мастерству, совместно с преподавателями и мастерами производственного обучения сшили новогодние мягкие сувениры.

Ярко-красные варежки, украшенные причудливыми снежинками и символом наступившего 2023 года – забавными кроликами, и кухонные прихватки с аппликацией елочки – все это осужденные смогут передать своим близким в качестве подарка.

Отметим, что швейное производство в исправительных учреждениях в последние годы активно развивается и поэтому профессия специалиста по шитью является особенно востребованной. По этой специальности осужденные смогут трудоустроиться и после окончания срока отбывания наказания.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)