Новогодние сосны можно будет приобрести в «Якутлесресурсе»

ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» начинает заготовку новогодних сосен для реализации местному населению. В продажу главный новогодний атрибут еще не поступил. Стоимость новогодней сосны составит от 500 до 2000 рублей.

Реализация новогодней сосны начнется ориентировочно с 15 декабря по адресу ул. Кеши Алексеева, 9/1, информацию можно будет уточнить по телефону: +7 962 730-37-46.

Если граждане желают сами заготовить новогоднюю ель, то нужно получить соответствующее разрешение на рубку деревьев хвойных пород. Минэкологии Якутии напоминает, что за незаконную рубку новогодних елей гражданам грозит как административная ответственность, так и уголовная.