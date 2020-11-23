Новогодние праздники в Якутии: Быть или не быть?

Власти Якутии не планируют полностью запрещать новогодние праздники, при этом температура в республике, доходящая зимой до минус 45 градусов и ниже, не позволяет жителям праздновать на улице. Об этом сообщил в воскресенье глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Мы в отличие от других регионов не собираемся полностью запрещать новогодние праздники, потому что у нас, в конце концов, минус 50 на улице, так особо не погуляешь при такой температуре. А вообще людей лишать праздника — тоже, на самом деле, не очень правильно. Дед Мороз будет приходить, но в этом году, наверно, Дед Мороз все-таки будет в маске», — сказал Николаев.

В середине ноября пресс-служба правительства региона сообщала, что в Якутии разработают правила поведения в новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса. Отмечалось, что региональному правительству было дано поручение совместно с ответственными структурами внести предложения.

В регионе зимой ежегодно проходит всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии», который является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. В 2019 году прошли гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии», конкурс детского творчества «Бриллиантовые нотки», спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера». В рамках фестиваля с Якутска начинается старт зажжения новогодних елок по всей стране. В этом году фестиваль впервые пройдет онлайн.