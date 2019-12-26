Новогодние поздравления от Владимира Индигирского

27 декабря 2019 года

На волне радио Россия – Саха рано утром слушайте уникальный новогодний концерт, где прозвучат редко звучащие голоса любимых певцов якутской эстрады. Начало радиопередачи «Музыкальный салон» в 7 часов 25 минут на волне 104,9, после новостей. Не пропустите!

Источник: Радио Россия-Саха

Вечером, 27 декабря, на канале «Звезда» смотрите премьеру выпуска телепередачи «Музыкальный Якутск», где автор и ведущий Владимир ИНДИГИРСКИЙ подготовил исключительно новогодний обзорный материал, который не оставит никого равнодушным! Начало передачи в 20.30 на канале «Звезда» Приятного просмотра!

Источник: «Сулус-Медиа»