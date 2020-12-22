22.12.2020
14:00
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Общество

Новогодние подарки получат дети с инвалидностью

70 сладких подарков подготовила народный депутат Наталья РУМЯНЦЕВА. Их получат 70 детишек из Намского улуса, сел Тулагино и поселка Пригородный.

В числе этих ребятишек – дети с инвалидностью. Эта тема для Натальи Леонидовны близка – она является членом комитета по делам семьи и детства.

«У меня есть главное новогоднее пожелание: главное, чтобы вы все были здоровы, чаще улыбались и все ваши самые смелые мечты сбывались», — сказала Наталья Леонидовна.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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