22.12.2020
14:00
104
Общество
Новогодние подарки получат дети с инвалидностью
70 сладких подарков подготовила народный депутат Наталья РУМЯНЦЕВА. Их получат 70 детишек из Намского улуса, сел Тулагино и поселка Пригородный.
В числе этих ребятишек – дети с инвалидностью. Эта тема для Натальи Леонидовны близка – она является членом комитета по делам семьи и детства.
«У меня есть главное новогоднее пожелание: главное, чтобы вы все были здоровы, чаще улыбались и все ваши самые смелые мечты сбывались», — сказала Наталья Леонидовна.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
#Единая Россия#Новогодние подарки получат дети с инвалидностью#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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