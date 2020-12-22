Новогодние подарки получат дети с инвалидностью

70 сладких подарков подготовила народный депутат Наталья РУМЯНЦЕВА. Их получат 70 детишек из Намского улуса, сел Тулагино и поселка Пригородный.

В числе этих ребятишек – дети с инвалидностью. Эта тема для Натальи Леонидовны близка – она является членом комитета по делам семьи и детства.