Новогодние подарки от премьера Якутии

Воспитанники Хангаласского социально-реабилитационного центра получили новогодние подарки

В рамках рабочего выезда Председатель Правительства РС(Я) Андрей Тарасенко и министр труда и социального развития РС(Я) Елена Волкова посетили Хангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и вручили воспитанникам центра новогодние подарки.

В ходе визита директор социально-реабилитационного центра Юлия Исмакова провела экскурсию, ознакомила с деятельностью центра в уходящем году. Гости вручили воспитанникам сладкие подарки и игрушки, а девочки подарили им елочные украшения ручной работы.

Хангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних является учреждением социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, осуществляющим меры по социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке, а также комплекс мер по социальной адаптации детей, попавших в социально опасное положение. Центр оказывает социальные услуги семьям с детьми и несовершеннолетним, проживающим на территории Хангаласского улуса, а также при необходимости близлежащим территориям. Основная задача — выявление и профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.

Несмотря на сложные условия работы, Председатель Правительства Андрей Тарасенко отметил результаты и высокую организованность работы учреждения.

Напомним, Глава Республики Айсен Николаев в своём послании от 15 декабря 2021 года подчеркнул высокую значимость дальнейшего развития центров социальной помощи, как территорий социального благополучия для семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей. Им поручено в адрес Правительства в течение трех лет построить Центр социальной помощи семье и детям в городе Якутске, начав в следующем году его проектирование.

Минтруд Якутии приступил к проработке этого вопроса, а также готовит решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности сети районных центров социальной помощи семьям с детьми.