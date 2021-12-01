Новогодние подарки от Ил Дархана получат воспитанники детского дома

Айсен Николаев дал старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка добра». Глава республики снял с ёлки открытку с новогодними желаниями воспитанников детского дома «Берегиня» и передал подарки Семену, Данилу, Максиму Пилютикам и их сестренке Майе.

«Я уже в шестой раз принимаю участие в акции «Ёлка добра». Для меня канун Нового года всегда был временем ожидания чуда. Я призываю жителей республики поддержать эту замечательную инициативу. Давайте сделаем новогодние детские мечты реальностью», — сказал Айсен Николаев.

Для семилетнего Семена глава республики выбрал машину на радиоуправлении, девятилетнего Максима и одиннадцатилетнего Данила – конструкторы «Лего». А для 13-летней Майи приобрел плюшевого медведя.

В благотворительной акции, которая стартовала в городе Якутске в 2015 году по инициативе общественной организации «Город Добра», Айсен Николаев принимает участие каждый год. В прошлом году он сделал новогодний подарок для мальчика Альберта из второй коррекционной школы.

За эти годы благодаря акции «Ёлке добра» якутяне исполнили желание многих воспитанников детских домов и коррекционных школ. В прошлом году участники акции приобрели свыше 900 подарков для детей. К ней может присоединиться любой желающий, выбрав на «Ёлке добра» открытку с именем ребенка, приобрести для него новогодний подарок.

В этом году благотворительная акция будет проходить с 1 по 31 декабря в магазинах: «Бубль Гум» (ул. Кальвица, 14/5), «Хозмаркет» (Чернышевского, 107/1, Автострада 50 лет Октября, 1а), «Дочки-сыночки» (Орджоникидзе, 38). Также елка с открытками будет в кинотеатре «Центральный».

По условиям акции, каждый участник может сфотографировать себя с купленным подарком, выложить фото в социальных сетях с хештэгом #Елкадобра и передать эстафету своим друзьям и близким, тем самым призвав участвовать в акции.