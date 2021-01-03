Новогодние подарки для ветеранов УИС

Сотрудники исправительных колоний и следственного изолятора не забывают ветеранов, которые отдав многие годы службе в уголовно-исполнительной системе, находятся на заслуженном отдыхе.

Вот и в эти праздничные дни молодые офицеры посетили своих старших товарищей и поздравили их с Новым годом и Рождеством. От имени руководства и личного состава учреждений они пожелали ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и по традиции передали сладкие новогодние угощения.

Труженику тыла, ветерану УИС Василию Гаврильевичу Кузьмину заместитель начальника исправительной колонии № 3 Александр Воштер вручил не только подарок, но и, что очень важно, ведомственную медаль «За отличие в труде».

Он отметил, что даже на заслуженном отдыхе Василий Гаврильевич ведет активную деятельность и участвует в жизни родного учреждения, являясь примером для молодых сотрудников.

Душевная встреча с молодыми коллегами подняла ветеранам настроение. Они тепло поблагодарили гостей за проявленные заботу и внимание.